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Скорость ветра в Баку увеличилась до 15 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Скорость ветра в Баку увеличилась до 15 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА По состоянию на 17:00 4 февраля на территории Азербайджана наблюдается ветреная погода.
Экология
4 февраля 2024 г. 17:46
Скорость ветра в Баку увеличилась до 15 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 17:00 4 февраля в Азербайджане наблюдается ветреная погода.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, западный ветер усилился в Исмаиллы до 22 м/с, в Шахдаге, Шеки - до 20 м/с, в Шамахы, Гобустане, Нафталане - до 18 м/с, в Тертере, Ярдымлы - до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове до 15 м/с.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР 7 градусов тепла, в низменных районах 15 градусов тепла, в горных районах 3 градуса тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda küləyin sürəti saniyədə 15 metrədək güclənib - FAKTİKİ HAVA

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