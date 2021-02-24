Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове снизилась

По состоянию на 18:00 24 февраля интенсивность снега снизилась.

По состоянию на 18:00 24 февраля интенсивность снега снизилась.

Как сообщает Report, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в Агстафе, Балакяне, Огузе, Габале, Шамахы, Гусаре, Алтыагадже, Гяндже, Товузе, Агдаме, Тертере, Джейранчеле, Нефтчале, Астаре, Барде, Бейлагане, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Зардабе, Кюрдамире, Исмаиллы, Нафталане, Загатале, Губе, Маразе, Джафархане, Сальяне, Имишли, в Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Набрани, Агсу, Мингячевире, Хачмазе, Шамкире продолжает идти снег.

Скорость северо-западного ветра в Баку достигает 10-14 м/с, на Абшероне - 18-23 м/с. По данным станции Нефтяные камни, высота волн составляет 5.4 метра.

В настоящее время температура воздуха в Баку составляет 6 градусов мороза.