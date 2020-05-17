​Скорость ветра в Азербайджане достигала 30 метров в секунду

Сегодня до утра в некоторых горных районах Азербайджана наблюдались молнии, временами дождь, дул сильный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, количество осадков составило 1 мм в Дашкесане, Гедабеке, Гейгеле, Губе, Халтане и Грызе.

Скорость западного ветра достигала 25 м/с в Тертере и Алтыагадже, 23 м/с в Нафталане и Дашкесане, 22 м/с в Агстафе, 20 м/с в Шеки, Хачмазе и Агдаме, 19 м/с в Гекчае, 18 м/с в Гяндже и Губе, 16 м/с в Шабране, 15 м/с в Мингячевире и Евлахе. На Абшеронском полуострове и в районе моря скорость северо-западного ветра в Пираллахы достигала 30 м/с, на Гум Адасы и в Маштаге – 28 м/с, на острове Чилов – 27 м/с, на Нефтяных камнях – 24 м/с, в Сумгайыте, Баку – 22 м/с, в Бина – 19 м/с, в Забрате – до 18 м/с. По информации станции Нефтяные камни, высота волн достигла 3,8 метра.

Температура превысила климатическую норму на 2,2 градуса. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24-31, в равнинных районах 31-34, в горных районах - до 22, в Нахчыванской АР - 21-30 градуса тепла.