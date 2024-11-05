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Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 28 м/с

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 28 м/с По состоянию на 18:00 5 ноября на ряде территорий в Азербайджане наблюдался сильный ветер.
Экология
5 ноября 2024 г. 18:34
Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 28 м/с

По состоянию на 18:00 5 ноября на ряде территорий в Азербайджане наблюдался сильный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Шеки северо-западный ветер усилился до 28 м/с, в Загатале - 30 м/с, Геранбое - 27 м/с, Нафталане - 26 м/с, Агдаме - 22 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В Гяндже и Нефтчале порывы северо-западного ветра достигали 20 м/с, в Гедабеке, Евлахе и Барде - 16 м/с в соответствии с объявленным ранее желтым уровнем погодной опасности.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гусаре местами наблюдается дождь, а в Шахдаге и Алтыагадже - снег.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yağış, Şahdağ, Altıağacda isə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

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