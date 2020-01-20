Скорость потепления Мирового океана измерили в атомных бомбах

В 2019 году температура всех океанов Земли достигла рекордных показателей за всю историю наблюдений. Только за последние 25 лет количество тепла, пошедшего на разогрев океанов, составило в эквиваленте 3,6 млрд атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, эти сенсационные цифры приводит американское издание Fast Company со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное журналом Advances in Atmospheric Sciences. В основу научной работы легли данные, собранные Институтом атмосферной физики при Китайской академии наук и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США за период с 1950-х годов и до наших дней. Температурные замеры океанов проводились от поверхности воды до глубины 2 тыс. м.

Главный вывод, сделанный группой из 14 ученых, состоит в том, что за последние десять лет температура Мирового океана достигла максимальных величин, при этом пять самых жарких лет пришлись на последнюю же пятилетку наблюдений. О скорости изменения климата на нашей планете можно судить еще по одному заключению, к которому пришли исследователи: потепление Мирового океана в период с 1987 по 2019 год оказалось на 450% выше потепления воды за сравнимый отрезок времени с 1955 по 1986 год.

"Измеренное потепление океана неопровержимо, и оно стало еще одним доказательством глобального потепления", — утверждает соавтор исследования профессор Чэн Лицзин из Института атмосферной физики. По словам ученого, для объяснения этого потепления нет никаких других разумных альтернатив, кроме выбросов парниковых газов по вине человека.