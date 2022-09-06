Сколько дней в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

"Завтра, 7 сентября, в столице и некоторых частях полуострова ожидаются дожди, которые к полудню постепенно прекратятся. Северо-западный ветер временами усилится".

"Завтра, 7 сентября, в столице и некоторых частях полуострова ожидаются дожди, которые к полудню постепенно прекратятся. Северо-западный ветер временами усилится".

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Г.Мамедова напомнила, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер:

"Максимальная скорость ветра - 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизилась, к полудню этот показатель составит 21-24 градуса тепла".

Директор добавила, что в регионах сегодня и завтра местами вероятны грозы, переменные дожди:

"Преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются ливни, град. В связи с прогнозируемыми осадками ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны кратковременные сели и наводнения. С полудня 8 сентября ожидается постепенное прекращение осадков".