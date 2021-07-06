Сколько человек получили солнечный удар в жарких районах Азербайджана?

В последние дни в ряде районов Азербайджана наблюдается сильная жара, в связи с чем уже зафиксировано немало случаев, когда граждане, в основном пребывавшие на открытом воздухе, получали солнечный удар.

В последние дни в ряде районов Азербайджана наблюдается сильная жара, в связи с чем уже зафиксировано немало случаев, когда граждане, в основном пребывавшие на открытом воздухе, получали солнечный удар.

Повышение температуры воздуха ставит под угрозу здоровье работников, работающих на открытом воздухе. Поэтому в прошлом месяце Государственная инспекция труда (ГСИН) в связи с жаркими погодными условиями обратилась к работодателям и напомнила, что принятие необходимых мер в соответствии с трудовым законодательством для защиты жизни и здоровья работников в условиях, когда температура воздуха превышает 41 градус по Цельсию, является одной из основных задач работодателя.

Было отмечено, что при температуре выше 41 градуса следует прекратить выполнение всех видов работ на открытом воздухе и в крытых зданиях, помещениях и других рабочих местах, в которых отсутствуют охлаждающие устройства.

Муганское бюро Report связалось с центральными больницами двух районов, где наблюдается жаркая погода - Джалилабадского и Билясуварского районов.

В Билясуварской центральной районной больнице сообщили, с начала летнего сезона в больницу в связи с солнечными ударами обратился всего 1 человек. Этому пациенту была оказана необходимая медицинская помощь и он был выписан домой.

Также было отмечено, что по поводу укусов змей не было обращений.

В Джалилабадской центральной районной больнице сообщили, что с начала летнего сезона на территории района до сих пор не было обращений ни в связи с солнечными ударами, ни с укусами змей.

Отметим, что согласно официальной информации, в Баку с 30 июня по 5 июля от солнечных ударов пострадали 28 человек. Из них 6 людям, в том числе ребенку была оказана помощь на месте. В то же время госпитализированы 3 человека, детей среди них нет.