Синоптики выпустили желтое уведомление в связи с усилением ветра в ближайшие дни

Синоптики выпустили желтое уведомление в связи с усилением ветра в ближайшие дни

Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое уведомление на 5-6 февраля в связи с прогнозируемым усилением ветра в стране.

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Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое уведомление на 5-6 февраля в связи с прогнозируемым усилением ветра в стране. Как сообщили Report в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Шабране, Сиязане, Хызы, Гусаре, Гахе, Шеки, Товузе, Шамкире, Агстафе, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Лерике, Астаре и Ярдымлы северо-западный ветер усилится. Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram