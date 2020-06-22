Синоптики сообщили о похолодании на этой неделе

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на эту неделю.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первую половину недели в Баку и на Абшеронском полуострове скорость южного ветра составит 5-10 м/с, временами 12-15 м/с.

Температура воздуха составит 31-36 градусов тепла. В середины недели ожидаются нестабильные погодные условия, со второй половины дня 25 июня до утренних часов 27 июня скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, на отдельных территориях возможен дождь. Температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов, и составит 24-26 градусов тепла.

22-25 июня в некоторых северных и западных районах Азербайджана, а к концу недели в большинстве районов ожидаются грозы, переменные осадки, местами возможны ливень и град. Скорость западного ветра временами достигнет 15-20 м/с, 25-27 июня усилится до 23-28 м/с. Температура воздуха составит 35-39 градусов тепла, по сравнению с предыдущими днями 26-27 июня столбики термометров опустятся на 4-6 градусов, температура воздуха составит 28-33 градуса тепла.