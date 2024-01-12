Синоптики рассказали, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане

С утра 13 января до вечера 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег, а местами в снег.

С утра 13 января до вечера 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег, а местами в снег.

Об этом сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

14 января ночью и утром осадки местами усилятся, ожидается порывистый северо-западный ветер, сказала она.

"Днем 12 января, начиная с западных районов Азербайджана, до утра 15 января, продлится дождливая погода, местами ожидается мокрый снег, снег, в отдельных местах возможны интенсивные осадки. С утра 15 января осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков", - сказала Мамедова.

По ее словам, в ночь с 12 на 13 января температура воздуха составит 4° тепла, но начиная со второй половины дня снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями, а вечером 13 января ожидается около 0°. Ночью 14 и 15 января ожидается 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.