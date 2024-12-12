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Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане В Азербайджане температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов.
Экология
12 декабря 2024 г. 16:43
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

В Азербайджане температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 декабря и до утра 13 декабря временами ожидаются осадки, а 14 декабря в некоторых местах полуострова дождь перейдет в мокрый снег.

12 декабря в северных и западных регионах Азербайджана прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами осадки примут интенсивный характер. Нестабильная погода сохранится до полудня 14 декабря.

Отмечается, что 14 и 15 декабря в горных районах ночью и утром возможен гололед.

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Версия на азербайджанском языке Hava kəskin dəyişəcək, temperatur 5-10 dərəcə aşağı enəcək -XƏBƏRDARLIQ

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