Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

В Азербайджане температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов.

В Азербайджане температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 декабря и до утра 13 декабря временами ожидаются осадки, а 14 декабря в некоторых местах полуострова дождь перейдет в мокрый снег.

12 декабря в северных и западных регионах Азербайджана прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами осадки примут интенсивный характер. Нестабильная погода сохранится до полудня 14 декабря.

Отмечается, что 14 и 15 декабря в горных районах ночью и утром возможен гололед.