Синоптики предупреждают: В этом году май вновь бьет температурные рекорды

Синоптики предупреждают: В этом году май вновь бьет температурные рекорды

В этом году в мае зафиксирован второй случай самой высокой средней температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений, причиной эксперты называют продолжающееся глобальное потепление в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, первый наиболее теплый май был зафиксирован в прошлом году.

Согласно данным Службы изменения климата "Коперник" (C3S) Европейского Союза, в мае 2025 года глобальная температура была в среднем на 1,4 °C выше, чем в доиндустриальный период (1850–1900 гг.). Это стало временным перерывом в почти двухлетней серии месяцев, когда температура стабильно превышала отметку 1,5 °C.

Как отметил директор C3S Карло Буонтемпо, в ближайшее время порог в 1,5 °C, скорее всего, будет снова превышен из-за продолжающегося глобального потепления. Основной причиной климатических изменений остаются выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, добавил он.

В отдельном исследовании международной группы World Weather Attribution говорится, что температура воздуха в Исландии и Гренландии была на 3 °C выше обычной, что вызвало ускоренное таяние ледяного щита Гренландии.

"Даже страны с холодным климатом испытывают беспрецедентное повышение температуры", — отметила климатолог Сара Кью из Королевского метеорологического института Нидерландов.

Хотя порог в 1,5 °C, установленный Парижским соглашением, технически еще не нарушен, ученые предупреждают: удержать его становится все сложнее. Они призывают правительства ускорить сокращение выбросов CO₂, чтобы предотвратить усиление экстремальных погодных явлений и смягчить последствия изменения климата.

Гюльнар Махмудова