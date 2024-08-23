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Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане 24-26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.
Экология
23 августа 2024 г. 15:28
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

24-26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В соответствии с желтым уровнем погодной опасности в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахы, Гобустане, Барде, Тертере, Евлахе, Физули, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Самухе, Геранбое, Дашкесане, Гейгеле, Джебраиле, Сальяне, Сабирабаде, Гаджигабуле, Ширване, Билясуваре, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Джалилабаде, Нахчыване, Ордубаде и Джульфе ожидается сильный восточный ветер, порывы ветра будут составлять 13,9-20,7 м/сек.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək, leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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