Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

24-26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.

24-26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана ожидается ветреная погода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В соответствии с желтым уровнем погодной опасности в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахы, Гобустане, Барде, Тертере, Евлахе, Физули, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Самухе, Геранбое, Дашкесане, Гейгеле, Джебраиле, Сальяне, Сабирабаде, Гаджигабуле, Ширване, Билясуваре, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Джалилабаде, Нахчыване, Ордубаде и Джульфе ожидается сильный восточный ветер, порывы ветра будут составлять 13,9-20,7 м/сек.