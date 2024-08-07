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Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане 7-8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усилением северо-западного ветра до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
Экология
7 августа 2024 г. 10:03
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

7-8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана - Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Агстафе, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гейгеле, Имишли, Бейлагане, Сабирабаде, Ширване, Сальяне, Саатлы, Билясуваре, Физули, Джебраиле, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Шахбузе, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Шабране, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Нефтчале в соответствии с желтым уровнем погодной опасности порывы восточного ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və Abşeron yarımadasında narıncı xəbərdarlıq edilib

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