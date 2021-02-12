Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра

13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, местами 15-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 февраля на Абшеронском полуострове ожидается кратковременное усиление северного ветра - хазри, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Предупреждение

13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с.

В районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.