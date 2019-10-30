Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане

Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с ожидаемыми с завтрашнего дня изменениями погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, после наблюдавшихся в Баку и на Абшеронском полуострове аномально теплых дней, с 31 октября до полудня 4 ноября ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки.

Ночью и утром местами осадки могут принять интенсивный характер. 31 октября и 2 ноября будет преобладать сильный северо-западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 5-8 градусов.

В районах Азербайджана с утренних часов 31 октября, начиная с северных и западных районов, до полудня 3 ноября местами ожидаются грозы, переменные осадки. В северных и восточных районах осадки могут принять интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность снега. Будет преобладать западный ветер, скорость которого временами усилится. Уровень воды в реках может подняться. В некоторых горных реках есть вероятность паводков и селя.