Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем-до 23-28 м/с.

7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем-до 23-28 м/с.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

С вечера 7 ноября до утра 8 ноября в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные (Горный Ширван, Губа-Гусар), которые будут сопровождаться грозами, в высокогорных районах возможен снег.

7 ноября скорость западного ветра составит 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных местах усилится до 25-30 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках, вероятны кратковременные наводнения и сели.