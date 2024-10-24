Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 до утра 27 октября ожидаются осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 до утра 27 октября ожидаются осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов.

25 октября в восточных районах Азербайджана, а с 26 октября, начиная с северных и западных районов, до вечера 27 октября ожидается нестабильная погода, временами осадки.

Местами (Газах-Гянджа, Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах - снег.

Ожидается повышение водности в реках, возможны кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.