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Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане В результате преобладающих юго-восточных ветров на территории Азербайджана сохраняется теплая погода. Однако с сегодняшнего дня на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер.
Экология
27 ноября 2023 г. 11:35
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

В результате преобладающих юго-восточных ветров на территории Азербайджана сохраняется теплая погода. Однако с сегодняшнего дня на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер.

Об этом сообщил Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

Он отметил, что с полудня 27 до утра 28 ноября ожидается северо-западный ветер, порывы которого достигнут 25-30 м/с, местами до 32-35 м/с.

"С вечера 27 до утра 28 ноября ожидаются осадки, местами кратковременные интенсивные, грозы. С вечера 27 ноября температура воздуха станет ниже на 10 градусов. Днем 28 ноября будет 10-12 градусов тепла. Нестабильная погода ожидается и в регионах", - добавил Махмудов.

По его словам, с 27 и до вечера 28 ноября в северных и западных районах ожидаются осадки, а в горных и предгорных районах – снег.

"В регионах будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 20-25 м/с, местами до 33-38 м/с. В низменных районах ночью будет 3-7 градусов, днем 11-15 градусов тепла, в горных - 4-9 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - сказал он.

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