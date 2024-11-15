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Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане В первой половине дня 17 ноября Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.
Экология
15 ноября 2024 г. 17:12
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

В первой половине дня 17 ноября Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

16-17 ноября ноября в северных и западных районах ожидается нестабильная погода, осадки, грозы, в горных районах - снег. Местами (Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Губа-Гусар, Балакян-Шеки, Горный Ширван, Центральный Аран, Карабах, Восточный Зангезур и Лянкяран-Астара) возможны интенсивные ливни и град.

Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и сели в некоторых реках Большого и Малого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона.

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