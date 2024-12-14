Синоптики предупредили о сильном ветре

15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, ожидается сильный ветер.

15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в связи с этим объявлено желтое предупреждение.

По информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, Гобустане, Шамахе, Шабране, Хызы, Сиязане, Хачмазе, Гаджигабуле, Сальянах, Нефтчале, Дашкесане, Гейгеле, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме, Агдере, Мингячевире, Шеки, Балакяне, Гахе, Загатале ожидается юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/сек.