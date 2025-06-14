Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане в ближайшие два дня

Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане в ближайшие два дня

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 15-16 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Мингячевире, Дашкесане, Нафталане, Геранбое, Гобустане, Гаджигабуле, Кяльбаджаре будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит до 20,8-28,4 м/с.

В Гяндже, Самухе, Гедабее, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гёйгёле, Сальяне, Нефтчале, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Габале, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре, Джалилабаде, Зангилане, Губадлы, Шуше, Ходжавенде, Ханкенди, Агдаме, Агдере, Физули, Имишли, Бейлагане, Лачыне, Джебраиле, Тертере, Барде, Агдаме, Евлахе, Агджабеди, Саатлы, Сабирабаде, Ширване, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Хызы, Сиязане ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с.