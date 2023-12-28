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Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане

Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана рекомендовали гражданам соблюдать осторожность, учитывая, что в течение дня ветер будет усиливаться.
Экология
28 декабря 2023 г. 09:22
Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана рекомендовали гражданам соблюдать осторожность, учитывая, что в течение дня ветер будет усиливаться.

Как заявила Report пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, синоптики прогнозируют усиление ветра в Баку и на Абшеронском полуострове.

"В связи с этим мы просим граждан не забывать о мерах предосторожности при выходе из дома", - сказала она.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в течение дня скорость ветра будет колебаться от 33 до 38 метров в секунду.

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