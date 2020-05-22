Синоптики предупредили о похолодании в Азербайджане

Со второй половины дня 23 мая по вечерние часы 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, скорость северо-западного ветра достигнет 19-24 м/с, местами 28-33 м/с. С вечера 23 мая по ночные часы 24 мая на отдельных частях полуострова скорость ветра временами может достигнуть 35-38 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По сравнению с предыдущими днями, 24 мая столбики термометров опустятся на 8-10 градусов.

В районах Азербайджана с дневных часов 23 мая по вторую половину дня 25 мая ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, переменные осадки, местами ливни. В северных и западных районах ожидаются сильный ветер, град.

Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, временами усилится до 23-28 м/с, 23 мая местами может достичь 33-38 м/с. По сравнению с предыдущими днями, 24 мая похолодает на 8-10 градусов.

Уровень рек поднимется, некоторые реки Большого и Малого Кавказа выйдут из берегов, возможны кратковременные паводки и сели.