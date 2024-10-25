Синоптики предупредили о похолодании в Азербайджане

С завтрашнего дня в Азербайджане температура воздуха понизится на 4-6°.

С завтрашнего дня в Азербайджане температура воздуха понизится на 4-6°.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 октября и до утра 27 октября ожидаются переменные осадки, вечером и ночью местами на полуострове возможны ливни с грозами.

Температура воздуха постепенно понизится на 4-6° по сравнению с предыдущими днями.

Начиная с 26 октября и до полудня 27 октября в районах Азербайджана прогнозируются переменные осадки. В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском и Лянкяран-Астаринском регионах возможны проливные дожди, грозы и град, в горных районах выпадет снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.