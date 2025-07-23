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Синоптики предупредили о ливнях в регионах в ближайшие три дня

Синоптики предупредили о ливнях в регионах в ближайшие три дня Синоптики предупредили о ливнях в регионах в ближайшие три дня
Экология
23 июля 2025 г. 19:16
Синоптики предупредили о ливнях в регионах в ближайшие три дня

Синоптики предупредили о ливнях и грозах в регионах Азербайджана в ближайшие три дня.

Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии выпустила официальное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

24 июля днем преимущественно в северных и западных районах страны, а с полудня 25 июля до вечера 26 июля в большинстве регионов Азербайджана ожидаются дожди.

Согласно прогнозу, в отдельных местностях дожди приобретут характер кратковременных ливней, которые будут сопровождаться грозами. Также существует вероятность выпадения града.

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