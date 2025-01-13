Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

Синоптики выпустили желтое уведомление на 14 января в связи с усилением ветра в столице и ряде регионов Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальную службу гидрометеорологии, завтра ветреная погода ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Лачыне, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Гаджигабуле, Гобустане, Сальяне, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Евлахе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Геранбое, Мингячевире.

Скорость прогнозируемого порывистого северо-западного ветра здесь достигнет 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.