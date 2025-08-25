О нас

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в стране

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в стране Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в стране
Экология
25 августа 2025 г. 17:24
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в стране

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 26-29 августа в связи с ветреной погодой, которая прогнозируется в столице и ряде регионов республики.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Агдаме, Агджабеди, Товузе, Агстафе, Газахе, Самухе, Гёйгёле, Шамкире, Дашкесане, Гедабеке, Гяндже, Горанбое, Нафталане, Мингячевире, Гаджигабуле, Сабирабаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гобустане, Ширване, Сальяне, Нефтчале, Бейлагане, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде будет преобладать порывистый северо-западный, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Növbəti üç gündə Bakı və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi