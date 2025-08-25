Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в стране

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 26-29 августа в связи с ветреной погодой, которая прогнозируется в столице и ряде регионов республики.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Агдаме, Агджабеди, Товузе, Агстафе, Газахе, Самухе, Гёйгёле, Шамкире, Дашкесане, Гедабеке, Гяндже, Горанбое, Нафталане, Мингячевире, Гаджигабуле, Сабирабаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Гобустане, Ширване, Сальяне, Нефтчале, Бейлагане, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы и Джалилабаде будет преобладать порывистый северо-западный, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.