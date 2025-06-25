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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на праздничные дни

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на праздничные дни Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на праздничные дни
Экология
25 июня 2025 г. 16:02
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на праздничные дни

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в ряде регионов на 26-28 июня в связи с ветреной погодой.

Как сообщили Report в Национальной службе, предупреждение касается Хачмаза, Шабрана, Хызы, Сиязана, Губы, Гусара, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Гобустана, Ширвана, Балакяна, Гаха, Билясувара, Шеки, Загаталы, Саатлы, Сабирабада, Имишли, Зардаба, Бейлагана, Лянкярана, Лерика, Ярдымлы, Джалилабада, Масаллы, Астары, Кяльбаджара, Лачына, Гянджи, Гедабея, Дашкесана, Самуха, Гёйгёля, Нафталана, Гёранбоя, Газаха, Агстафы, Шамкира, Товуза, Мингячевира, Евлаха, Барды, Тертера.

В указанных районах порывы восточного ветра будут достигать 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

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