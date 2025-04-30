Синоптики обнародовали прогноз погоды в Азербайджане на май

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Азербайджане на май

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на май.

Как сообщили Report в службе, в мае температура воздуха на территории страны обычно постепенно повышается.

В последние годы погода в мае была более изменчивой, перепады температуры и давления возникают в результате попеременного вторжения на территорию страны теплых и холодных атмосферных фронтов в зависимости от сезона.

Ожидается, что среднемесячная температура и месячное количество осадков в мае этого года будут близки к климатической норме, а местами и выше. В первые дни мая погодные условия в стране будут стабильными и преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Среднемесячная температура в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 18-20° тепла, что близко и немного выше климатической нормы. Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем ​​- 22-27° тепла, а в некоторые дни - 30-35° тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а местами и выше (норма 18–21 мм).