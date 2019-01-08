Синоптики обещают сильный ветер и снег

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение относительно ожидаемых погодных условий.

Как сообщили Report в департаменте, прогнозируемый на 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный ветер.

Ночью и утром 10 января скорость ветра усилится. 9 января в отдельных местах ожидаются дожди.

9 и 10 января в районах Азербайджана прогнозируется местами усиливающийся сильный западный ветер. 9 января в некоторых местах ожидается дождь, в горных территориях - снег.