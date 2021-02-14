Синоптики обещают дожди и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода в основном без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, 15 февраля утром местами ожидается слабый туман, слабая изморось. Подует северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градуса тепла, днем 7-9 градуса тепла, в Баку ночью 3-5 градуса тепла, днем 7-9 градуса тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

15 февраля в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером местами возможны дожди. Подует умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6 градуса тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорной зоне – 2-5 градуса мороза, днем 7-12 градуса тепла.

15 февраля на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для погодочувствительных людей.