О нас
Report Georgia
Аудио новости

Синоптики обещают дожди и ветер

Синоптики обещают дожди и ветер Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода в основном без осадков
Экология
14 февраля 2021 г. 11:53
Синоптики обещают дожди и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, 15 февраля утром местами ожидается слабый туман, слабая изморось. Подует северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градуса тепла, днем 7-9 градуса тепла, в Баку ночью 3-5 градуса тепла, днем 7-9 градуса тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

15 февраля в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером местами возможны дожди. Подует умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6 градуса тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорной зоне – 2-5 градуса мороза, днем 7-12 градуса тепла.

15 февраля на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для погодочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah ölkə ərazisində hava yağıntılı, küləkli olacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
7 февраля 2021 г. 20:21
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
8 февраля 2021 г. 17:11
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
В каких университетах с 15 февраля восстановится очная форма обучения?
В каких университетах с 15 февраля восстановится очная форма обучения?
8 февраля 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi