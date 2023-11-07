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Синоптики о погоде в национальных парках в праздничные и выходные дни

Синоптики о погоде в национальных парках в праздничные и выходные дни Обнародован прогноз погоды в национальных парках Азербайджана в праздничные и выходные дни.
Экология
7 ноября 2023 г. 09:58
Синоптики о погоде в национальных парках в праздничные и выходные дни

Обнародован прогноз погоды в национальных парках Азербайджана в праздничные и выходные дни.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В национальном парке Самур-Ялама в основном осадков не ожидается, однако днем 10 ноября возможны дожди. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, 10 ноября усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью - 6-11° тепла, днем 18-21° тепла.

В национальном парке Алтыагадж 10 ноября во второй половине дня ожидаются осадки. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, 10 ноября усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.

В национальном парке Аггель вечером 10 ноября ожидаются осадки. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, 10 ноября усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 20-23° тепла.

В национальном парке Гызылагадж ночью и утром 8 ноября и во второй половине дня 10 ноября ожидаются осадки. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, 10 ноября усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 17-20° тепла.

В национальном парке Гейгель 10 ноября ожидаются осадки, местами интенсивные. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, 10 ноября усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем 15-17° тепла.

В Ширванском национальном парке ночью и утром 8 ноября и во второй половине дня 10 ноября ожидаются осадки. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, 10 ноября усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 19-22° тепла.

В Гирканском национальном парке ночью и утром 8 ноября и во второй половине дня 10 ноября ожидаются осадки. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с, 10 ноября усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 17-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Milli parklarda bayram və istirahət günlərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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