​Синоптики о погоде в Азербайджане

Сегодня до полудня господствовала нестабильная погода, во многих районах шел дождь, в горных районах выпал снег, местами осадки носили интенсивный характер.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Объем выпавших осадков в Астаре составил 15 мм, в Шаруре - 11, в Шахбузе - 10, Дашкесане, Садараке - 8, в Лерике - 7, в Гедабеке, Габале, Исмаиллы, Шеки, Гёйгеле, Мингячевире, Агдере (Ордубаде) - 6, в Агстафе, Балакяне, Огузе, Закатале, Лянкяране, Ярдымлы, Сарыбаше (Гахе), Нахчыване - 5 мм, в Тертере, Евлахе, Кишчае (Шеки), Гёйтепе, Джейранчёле - 4, в Товузе, Барде, Гёйчае, Бейлагане, Шемкире - 3 мм, в Гяндже, Шемахе, Зардабе, Сальянах, Билясуваре, Хыналыге, Шахдаге, Нафталане - 2 мм, в Мерезе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале - 1 мм.

Высота снежного покрова в Дашкесане достигла 22 см, в Сарыбаше (Гах) - 20 см, Грызе - 11 см, Гедабеке - 7 см, Кишчае (Шеки) - 4 см, Агдере (Ордубад) - 3 см, Гёйгеле - 2, в Шахдаге и Хыналыге - 1 см.

Температура воздуха была на 1-5 градусов ниже климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 11-14 градусов, в Аране 10-15 градусов , в горных районах 0-3, в Нахчыване 8-14 градусов тепла, минимальная температура воздуха в горных районах составила -1 -3, в высокогорных районах - 8 градусов мороза.