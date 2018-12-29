Синоптики назвали районы Азербайджана, где выпало много снега

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане названы территории, где выпал снег.

Как сообщили Report Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в результате наблюдавшейся на территории страны в ночь с 28 на 29 декабря нестабильной и относительно холодной погоды в горных и предгорных районах образовался снежный покров.

Для тех, кто желает полюбоваться снежной панорамой, сообщаем, что по наблюдениям на утренние часы 29 декабря в Дашкесанском, Гедабекском, Гейгельском районах образовался снежный покров высотой 9-14 см, в Шамахе, Мараза, Алтыагадже - 2-10 см, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе - 6-9 см, в Шахдаге и Хыналыге - 12 см, Шеки, Сарыбаше - 28-30 см.

В этих районах наблюдается чистый, морозный воздух.