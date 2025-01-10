Синоптик назвала причину мягкой зимы в Азербайджане

В последние дни на территории Азербайджана наблюдается стабильная погода, преимущественно без осадков. Это связано с преобладанием теплых воздушных масс в атмосфере.

В последние дни на территории Азербайджана наблюдается стабильная погода, преимущественно без осадков. Это связано с преобладанием теплых воздушных масс в атмосфере.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, в первую декаду января максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 16°, в равнинных районах - 18°, а в горных - 13° тепла.

"Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 3 января была на 5,6° выше климатической нормы. За последние 24 года максимальная температура в январе достигала 20,1° тепла - 28 января 2007 года и 16 января 2019 года," - отметила она.

Аббасова также сообщила, что 11 и 12 января, в выходные дни, на территории страны ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 9-14°, в равнинных районах - 8-13°, в горах - 3-8° тепла.