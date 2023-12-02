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Сингапур ожидает реализации программы в поддержку развивающихся стран в связи с изменением климата

Сингапур ожидает реализации программы в поддержку развивающихся стран в связи с изменением климата Сингапур ожидает реализации программы компенсации потерь и ущерба, которая окажет поддержку развивающимся странам в связи с климатическим кризисом.
Экология
2 декабря 2023 г. 17:22
Сингапур ожидает реализации программы в поддержку развивающихся стран в связи с изменением климата

Сингапур ожидает реализации программы компенсации потерь и ущерба, которая окажет поддержку развивающимся странам в связи с климатическим кризисом.

Как передает Report, об этом заявил cтарший министр Сингапура Тео Чи Хин на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Мы также надеемся на развитие регионального и международного сотрудничества для решения этих вопросов. Тесное сотрудничество между странами необходимо в поисках решений по снижению уровня выбросов, таких, например, как улавливание и хранение углерода", - сказал он.

По словам Хина, такая глобальная проблема, как изменение климата, требует глобального ответа.

"Крепкое партнерство между государственным и частным секторами также будет иметь решающее значение для успеха", - добавил Тео Чи Хин.

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Версия на английском языке Singapore looks forward to implementing program to support developing countries in response to climate change

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