Сингапур ожидает реализации программы в поддержку развивающихся стран в связи с изменением климата

Сингапур ожидает реализации программы компенсации потерь и ущерба, которая окажет поддержку развивающимся странам в связи с климатическим кризисом.

Сингапур ожидает реализации программы компенсации потерь и ущерба, которая окажет поддержку развивающимся странам в связи с климатическим кризисом.

Как передает Report, об этом заявил cтарший министр Сингапура Тео Чи Хин на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Мы также надеемся на развитие регионального и международного сотрудничества для решения этих вопросов. Тесное сотрудничество между странами необходимо в поисках решений по снижению уровня выбросов, таких, например, как улавливание и хранение углерода", - сказал он.

По словам Хина, такая глобальная проблема, как изменение климата, требует глобального ответа.

"Крепкое партнерство между государственным и частным секторами также будет иметь решающее значение для успеха", - добавил Тео Чи Хин.