Сильный ветер в Азербайджане сохранится до конца дня

Сильный северо-западный ветер сохранится на территории Азербайджана до конца дня.

Сильный северо-западный ветер сохранится на территории Азербайджана до конца дня.

Как сообщает Report, об этом сказала директор бюро прогнозов национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, сильный ветер с порывами до 20 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове стихнет в ночные часы, а днем 4-го января будет преобладать юго-западный ветер.

"По данным на этот час, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 14° тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 6° тепла, в районах Арана - 13° тепла, в горных районах - 9° тепла", - сказала Мамедова.