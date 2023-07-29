Сильный северо-западный ветер в Баку к вечеру постепенно ослабнет

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, местами пасмурная погода, в целом осадки не прогнозируются.

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, местами пасмурная погода, в целом осадки не прогнозируются.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Сильный северо-западный ветер к вечеру постепенно ослабнет, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​25-28° тепла.

На пляжах Абшерона ожидается сильный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 25-26°, на южных (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) - 26-27° тепла.

В большинстве регионов Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем ​​ожидаются локальные дожди. Также есть вероятность кратковременных ливней, возможны молнии и град. Ночью и утром в горных районах будет туман, прогнозируется сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​30-35° тепла, в горах ночью 9-14°, днем ​​15-20° тепла.