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Сильные дожди вызвали оползни в ряде районов Азербайджана

Сильные дожди вызвали оползни в ряде районов Азербайджана Сильные дожди и неблагоприятные погодные условия вызвали оползни в ряде районов Азербайджана.
Экология
3 июля 2024 г. 14:37
Сильные дожди вызвали оползни в ряде районов Азербайджана

Сильные дожди и неблагоприятные погодные условия вызвали оползни в ряде районов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства геологоразведки Али Алиев.

Он отметил, что из-за интенсивных осадков в ряде районов (в 2 км к северо-востоку от села Хыналыг, в селе Гойдан Исмаиллинского района и на 75-м км дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей через Гобустанский район) были зафиксированы оползни и проседания почвы.

"В настоящее время сотрудники агентства продолжают исследования и мониторинги на этих территориях", - сказал А.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bəzi yerlərində güclü yağış sürüşmə və çökməyə səbəb olub

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