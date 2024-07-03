Сильные дожди вызвали оползни в ряде районов Азербайджана

Сильные дожди и неблагоприятные погодные условия вызвали оползни в ряде районов Азербайджана.

Сильные дожди и неблагоприятные погодные условия вызвали оползни в ряде районов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства геологоразведки Али Алиев.

Он отметил, что из-за интенсивных осадков в ряде районов (в 2 км к северо-востоку от села Хыналыг, в селе Гойдан Исмаиллинского района и на 75-м км дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей через Гобустанский район) были зафиксированы оползни и проседания почвы.

"В настоящее время сотрудники агентства продолжают исследования и мониторинги на этих территориях", - сказал А.Алиев.