Штрафы за экологический ущерб на освобожденных территориях в 2024 году составили 147 тыс. манатов

13:15

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в текущего году составлено 106 актов и 64 протокола по экологическим нарушениям, применены штрафы на 147 тыс. манатов.

Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Халиг Мирзаев на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, для устранения недостатков выдвинуто 11 временных "экологических требований".

"За нарушение закона юридические, должностные и физические лица оштрафованы на сумму 147 060 манатов, а по 22 делам, связанным с причинением экологического ущерба, возбуждены иски на сумму 29 273,57 манатов. Материалы по 16 делам направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - добавил Мирзаев.