О нас

Штрафы за экологический ущерб на освобожденных территориях в 2024 году составили 147 тыс. манатов

Штрафы за экологический ущерб на освобожденных территориях в 2024 году составили 147 тыс. манатов 13:15
Экология
10 декабря 2024 г. 13:45
Штрафы за экологический ущерб на освобожденных территориях в 2024 году составили 147 тыс. манатов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в текущего году составлено 106 актов и 64 протокола по экологическим нарушениям, применены штрафы на 147 тыс. манатов.

Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Халиг Мирзаев на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, для устранения недостатков выдвинуто 11 временных "экологических требований".

"За нарушение закона юридические, должностные и физические лица оштрафованы на сумму 147 060 манатов, а по 22 делам, связанным с причинением экологического ущерба, возбуждены иски на сумму 29 273,57 манатов. Материалы по 16 делам направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - добавил Мирзаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 106 akt, 64 protokol tərtib olunub

Экслюзивные новости

ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi