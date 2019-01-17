Штаб: Скорость ветра на Абшероне временами достигает 35 м/с

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Согласно информации на 09:00, северо-западный ветер в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова временами достигает 30-35 метров в секунду.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении оперативного штаба министерства экологии и природных ресурсов.

Высота волн на месторождении "Гюнешли" достигла 4,8 метров. В большинстве районов республики, а также в столице наблюдаются осадки. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 4-5градусов тепла.