Штаб: Скорость ветра на Абшероне временами достигает 35 м/с

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Согласно информации на 09:00, северо-западный ветер в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова временами достигает 30-35 метров в секунду.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении оперативного штаба министерства экологии и природных ресурсов.
Высота волн на месторождении "Гюнешли" достигла 4,8 метров. В большинстве районов республики, а также в столице наблюдаются осадки. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 4-5градусов тепла.
Aynur OsmanqızıАвтор новости