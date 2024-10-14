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Сентябрь 2024 года стал вторым рекордно теплым в мире

Сентябрь 2024 года стал вторым рекордно теплым в мире Сентябрь 2024 года занял второе место по показателю температуры в мире, среднее значение составляло 16,1о.
Экология
14 октября 2024 г. 19:32
Сентябрь 2024 года стал вторым рекордно теплым в мире

Сентябрь 2024 года занял второе место по показателю температуры в мире, среднее значение составляло 16,1о.

Как передает Report, это следует из данных, приведенных европейской Службой по изменению климата "Коперник".

По данным службы, средняя месячная температура составила 16,1о, что меньше значения предыдущего года на 0,2о. Сентябрь 2024 года занял второе место в мире по рекордно теплым месяцам.

Согласно статистике, по миру отклонение от климатической нормы составило 0,7о тепла.

Отметим, что среднемесячная норма - средняя температура для какого-либо месяца за 30-летний (базовый) период. Актуальные подсчеты проводят на основе данных за 1991 2020 годы, согласно рекомендации Всемирного метеорологического конгресса. Отклонение рассчитывают как разницу нормы и реальной среднемесячной температуры.

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