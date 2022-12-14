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Сегодня в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается

Сегодня в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается 14 декабря в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами туман.
Экология
14 декабря 2022 г. 12:01
Сегодня в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается

14 декабря в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха днем составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, вечером – до 2 градусов мороза. Скорость западного ветра составит 2-6 м/с.

15 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков, временами туманно. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-5 м/с.

16 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков, временами туманно, днем ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-6 м/с.

17 декабря в основном без осадков, временами туманно, однако в ночь с 16 на 17 декабря вероятно выпадение снега. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с.

18 декабря преимущественно без осадков, временами туманно. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость восточного ветра составит 2-6 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Şuşa, Laçın və Kəlbəcərdə hava yağmursuz olacaq

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