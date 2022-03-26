Сегодня в Баку отключат подсветку Девичьей башни

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" сегодня с 20:30 до 21:30 отключит подсветку Девичьей башни, тем самым присоединившись к экологической акции "Час Земли".

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" сегодня с 20:30 до 21:30 отключит подсветку Девичьей башни, тем самым присоединившись к экологической акции "Час Земли".

Как сообщили Report в Управлении, экологическая акция "Час Земли" ежегодно проводится в мире в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В рамках акции отключается освещение фасадов зданий, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и экологическим последствиям.

Азербайджан официально присоединился к кампании "Час Земли" 26 марта 2011 года. Тогда в рамках первой акции была отключена подсветка Девичьей башни. В этом году фасадные огни многих известных зданий в Баку также будут отключены на один час.