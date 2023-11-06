Сегодня в Азербайджане ожидается магнитная буря

Сегодня в Азербайджане ожидается магнитная буря.

Сегодня в Азербайджане ожидается магнитная буря.

Об этом сообщили Report на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Согласно информации, на территории страны наблюдается увеличение параметров солнечного ветра.

В течение последних трех суток солнечная активность была на высоком уровне, произошло несколько импульсных вспышек класса M.

В результате корональных выбросов массы (КВМ), произошедших 2-3 ноября, межпланетное магнитное поле было в 2-3 раза выше нормы. Скорость солнечного ветра возросла до 517 км/ч, а затем понизилась до 460-480 км/ч.

Из-за продолжающегося воздействия КВМ 6 ноября может наблюдаться магнитная буря уровня G1 (умеренного). Однако в верхних широтных кругах прогнозируются магнитные бури уровня G2 и G3. Предполагается, что активность продолжится и в течение следующих двух дней.

На 21-25 ноября также прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Среднее значение коэффициента Kp, характеризующего логарифмический индекс магнитной бури, с 6 по 12 ноября будет меняться в интервале 2-5.