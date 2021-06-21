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Сегодня в Азербайджане наступило лето

Сегодня в Азербайджане наступило лето В Азербайджане с наступлением лета завершилась весна.
Экология
21 июня 2021 г. 07:32
Сегодня в Азербайджане наступило лето

В Азербайджане с наступлением лета завершилась весна.

Как сообщает Report, летний сезон в стране начался в 07:32:00 по бакинскому времени.

В этом случае ось вращения Земли образует наименьший угол с направлением Солнца, или Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом в полдень (73⁰,1). Сегодня будет самый длинный день и самая короткая ночь. Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты 23 секунды, а продолжительность ночи - 8 часов 56 минут 37 секунд.

Отметим, что осенний сезон этого года наступит 22 сентября в 23:21, а зимний сезон - 21 декабря в 19:59.

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