Сегодня в Азербайджане наступило лето

В Азербайджане с наступлением лета завершилась весна.

В Азербайджане с наступлением лета завершилась весна.

Как сообщает Report, летний сезон в стране начался в 07:32:00 по бакинскому времени.

В этом случае ось вращения Земли образует наименьший угол с направлением Солнца, или Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом в полдень (73⁰,1). Сегодня будет самый длинный день и самая короткая ночь. Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты 23 секунды, а продолжительность ночи - 8 часов 56 минут 37 секунд.

Отметим, что осенний сезон этого года наступит 22 сентября в 23:21, а зимний сезон - 21 декабря в 19:59.