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Сегодня профессиональный праздник работников МЭПР

​Сегодня профессиональный праздник работников МЭПР
© Report

23 мая - профессиональный праздник работников министерства экологии и природных ресурсов. 

Как сообщает Report, министерство было создано распоряжением Гейдара Алиева от 23 мая 2001 года для реализации единой государственной политики в области экологии, охраны окружающей среды, гидрометеорологии, геологии, лесного хозяйства и рыболовства.

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 16 мая 2007 года каждый год в нашей стране 23 мая отмечается профессиональный праздник работников министерства экологии и природных ресурсов.

По случаю профессионального праздника сотрудники и руководство МЭПР посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, затем почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя независимости Азербайджана.

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