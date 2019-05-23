​Сегодня профессиональный праздник работников МЭПР

23 мая - профессиональный праздник работников министерства экологии и природных ресурсов.
Как сообщает Report, министерство было создано распоряжением Гейдара Алиева от 23 мая 2001 года для реализации единой государственной политики в области экологии, охраны окружающей среды, гидрометеорологии, геологии, лесного хозяйства и рыболовства.
В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 16 мая 2007 года каждый год в нашей стране 23 мая отмечается профессиональный праздник работников министерства экологии и природных ресурсов.
По случаю профессионального праздника сотрудники и руководство МЭПР посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, затем почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя независимости Азербайджана.
Samirə AbdullayevaАвтор новости