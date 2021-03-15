Сегодня по стране посажено около 15 тыс. деревьев различных пород

Весенний сезон посадки деревьев стартовал 9 марта в Зангиланском районе

В сезон весенней посадки деревьев на открытых и разреженных участках территории лесного фонда страны проводятся широкомасштабные мероприятия по посадке деревьев.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, крупномасштабные мероприятия по посадке деревьев и восстановлению лесов с участием должностных лиц структуры и сотрудников региональных центров лесного хозяйства были проведены на территории лесного фонда Зардабского, Агсуинского, Гобустанского, Агдашского, Губинского, Шамахинского, Агджабединского, Бардинского, Сабирабадского и Масаллинского районов.

За день на 13 гектарах территории по стране были посажены около 15 тыс. деревьев различных пород, засеяно более 500 кг семян дуба.

Весенний сезон посадки деревьев стартовал 9 марта в Зангиланском районе.