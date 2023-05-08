О нас

Сегодня ожидается магнитная буря

Сегодня ожидается магнитная буря Сегодня ожидается магнитная буря.
Экология
8 мая 2023 г. 11:59
Сегодня ожидается магнитная буря

Сегодня ожидается магнитная буря.

Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Сообщается, что 4-6 мая на поверхности Солнца непрерывно происходили вспышки М-класса.

Поэтому 8 мая (до 10:00 утра) геомагнитное поле было на уровне магнитной бури G2 (умеренной), 9 мая - G1 (слабой), а 10 мая - активной.

Среднее значение коэффициента Kp, характеризующего логарифмический индекс магнитной бури на Земле, 8 мая будет колебаться в пределах 3-5, а 9-10 мая - в пределах 2-4.

Магнитная буря может вызвать дискомфорт у пациентов, пожилых людей и детей, входящих в группу риска.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün maqnit qasırğası gözlənilir

Самое важное

Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 11:15
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi