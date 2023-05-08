Сегодня ожидается магнитная буря

Сегодня ожидается магнитная буря.

Сегодня ожидается магнитная буря.

Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Сообщается, что 4-6 мая на поверхности Солнца непрерывно происходили вспышки М-класса.

Поэтому 8 мая (до 10:00 утра) геомагнитное поле было на уровне магнитной бури G2 (умеренной), 9 мая - G1 (слабой), а 10 мая - активной.

Среднее значение коэффициента Kp, характеризующего логарифмический индекс магнитной бури на Земле, 8 мая будет колебаться в пределах 3-5, а 9-10 мая - в пределах 2-4.

Магнитная буря может вызвать дискомфорт у пациентов, пожилых людей и детей, входящих в группу риска.